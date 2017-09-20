Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение расходов облбюджета 2017 года на 523 млн рублей Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил увеличение расходов облбюджета 2017 года на 523 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 21 сентября 2017 года.



Проект изменений в закон об областном бюджете членам комитета представила министр финансов Ольга Сулима. По ее словам, внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на лекарства льготникам (70 млн рублей), на соцподдержку детей-сирот (18 млн рублей), на финансовую поддержку аграриев (90 млн рублей), на увеличение зарплат работникам учреждений культуры (51,9 млн рублей), а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета (840,7 млн рублей). Большая часть федеральных средств пойдет на реконструкцию проспекта Молодежного (715,5 млн рублей). Еще 73 млн рублей пойдет на поддержку сельхозтоваропроизводителей, почти 50 млн рублей – на лекарства детям-инвалидам. При этом на 375,6 млн рублей сократятся расходы за счет федеральных средств на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.



Также регион дополнительно выделяет 29,2 млн рублей на создание мультимедийного парка "Россия – моя история" и сокращает финансирование на 50 млн рублей на разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года в связи с переносом конкурсных процедур на следующий год.



С учетом вносимых изменений доходы бюджета возрастут на 523,2 млн рублей (до 143 млрд 114,5 млн рублей), расходы увеличатся на эту же сумму (до 145,3 млн рублей), дефицит не изменится и останется на уровне 2 млрд 262 млн рублей.



Напомним, последние изменения в закон об областном бюджете депутаты ЗС НО вносили в июле 2016 год. Тогда доходы возросли на 404,1 млн рублей (до 142,591 млрд рублей), расходы - на 412,1 млн рублей (до 144,853 млрд рублей), дефицит увеличился на 7,8 млн рублей (до 2,262 млрд рублей).