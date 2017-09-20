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Общество

Комитет ЗС НО по бюджету согласовал выделение дополнительных 29 млн рублей на мультимедийную выставку

21 сентября 2017 13:26  [53] Общество
Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет ЗС НО по бюджету согласовал выделение дополнительных 29,2 млн рублей на мультимедийную выставку на Нижегородской ярмарке. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона 21 сентября 2017 года.

Члены комитета обсудили очередные изменения в закон об областном бюджете на текущий год, которые предполагают дополнительное выделение 29,2 млн рублей на проект "Россия – моя история". Как пояснил министр культуры Сергей Горин, эти деньги необходимы в связи с тем, что в процессе работ возникли затраты, которые изначально не были предусмотрены.

"Здание старое. Стали появляться проблемы. Например, появилась необходимость замены пожарного водопровода, устройства новых санузлов, произошло удорожание по силовому электрооборудованию. Также нужно изготовить пропускные системы, о чем нам изначально не говорили. Большие затраты нужны на источники бесперебойного питания. Стоит это почти 7 млн рублей. Нас обязали поставить это оборудование, чтобы не испортить потом то дорогое, необходимое для выставки", - рассказал министр.

При этом он отметил, что эти деньги не будут пропорционально разделены с Газпромом, софинансирующим проект. "Это только наши затраты", - сказал Горин.

Как стало известно в ходе комитета, на сегодняшний день от Газпрома поступило 79 млн рублей, регион вложил в проект 126 млн рублей. В общей сложности из областного бюджета на эти цели планировалось направить 141 млн рублей, столько же средств должен предоставить Газпром. Сергей Горин сообщил, что транш на оставшиеся средства от госкорпорации поступит в ближайшие дни, так как соответствующий документ уже подписан.

По информации министра, в тестовом режиме – для учителей и руководителей музеев – выставка начнет работать с 15 октября.

Напомним, подрядчик намерен начать монтаж оборудования выставки "Россия – моя история" на Нижегородской ярмарке 25 сентября. Открытие выставки запланировано на ноябрь 2017 года.

В августе были завершены работы по ремонту кровли, замене окон третьего яруса, а также реставрация и воссоздание стен Нижегородской ярмарки. В начале сентября подрядчик начал монтаж купольного кинотеатра для выставки.

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