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Экономика

Комитет по бюджету ЗС НО отложил вопрос о льготах поддерживающим спортклубы компаниям в 2018 году

21 сентября 2017 14:14  [78] Экономика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области отложил вопрос о льготах поддерживающим спортклубы компаниям в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 21 сентября 2017 года.

Члены комитета, который является профильным по этому вопросу, рассмотрели проект закона о снижении ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Данный законопроект, предполагающий, что размер льготы в 2018 году составит 1,1 млрд рублей, 20 сентября одобрил комитет по социальным вопросам.

Члены комитета по бюджету приняли решение отложить его до октября, так как сочли необходимым более детально проработать вопрос. В частности, они намерены заслушать отчеты тех депутатов, которые состоят в наблюдательных советов спортклубов. "Нужно чтобы мы могли четко понимать ситуацию, которая происходит внутри команд", - подчеркнул зампредседателя комитета Дмитрий Колыванов (фракция "Единая Россия").

Напомним, в октябре 2016 года, перед принятием закона о бюджете, депутаты утвердили аналогичную льготу на 2017 год в размере 400 млн рублей. Первоначально она должна была составить 1 млрд рублей, но члены парламента не согласились с этой суммой. Однако уже в марте 2017 года они приняли очередные изменения в законодательство и увеличили льготу до 800 млн рублей. В июле льгота на 2017 год была увеличена с 800 млн рублей до 1,1 млрд рублей.

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