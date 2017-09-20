Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2017 16:10  [57] "Светсервис" выиграл торги на ремонт освещения на пл. Минина и ул. Б. Покровской в Нижнем Новгороде
21 сентября 2017 15:41  [67] Синоптики прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью в Нижегородской области 21–24 сентября
21 сентября 2017 15:07  [86] Все станции Нижегородского филиала "Т плюс" готовы к началу отопительного периода 2017 – 2018 годов
21 сентября 2017 14:59  [89] Шесть нижегородских дизайнеров представят свои коллекции на RussianFashionDays в Италии 23 сентября – 2 октября
21 сентября 2017 14:02  [187] Собственник намерен перевести всю торговлю "под крышу" на Канавинском рынке Нижнего Новгорода в декабре 2017 года
21 сентября 2017 13:46  [166] "Теплоэнерго" сообщило о начале пуска тепла по заявкам потребителей в Нижнем Новгороде
21 сентября 2017 13:37  [131] Нижегородская администрация назначила на 20 октября пять аукционов на развитие территорий
21 сентября 2017 13:26  [143] Комитет ЗС НО по бюджету согласовал выделение дополнительных 29 млн рублей на мультимедийную выставку
21 сентября 2017 13:05  [194] Роспотребнадзор выдал предостережения нижегородским муниципальным перевозчикам из-за недостоверной информации о тарифах
21 сентября 2017 11:21  [390] Три павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт
Общество

"Светсервис" выиграл торги на ремонт освещения на пл. Минина и ул. Б. Покровской в Нижнем Новгороде

21 сентября 2017 16:10  [57] Общество
ул. Большая Покровская

ул. Большая Покровская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Светсервис" (Нижний Новгород) победило в торгах на ремонт системы освещения на пл. Минина и ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 18 сентября 2017 года.

Согласно информации, компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Комиссия признала заявку соответствующей всем необходимым требованиям. ООО "Светсервис" будет направлен проект контракта для его заключения. Стоимость не должна превышать начальную - 3 млн 982 тысячи рублей.

Напомним, на ул. Большой Покровской работы должны быть выполнены на участке от пересечения с ул. Октябрьской, где проходят трамвайные пути, до пл. Минина. Там расположено 58 световых опор, на каждой из которых по четыре светильника, которые подрядчику предстоит демонтировать и заменить на светодиодные. При этом на каждой опоре будет не по четыре светильника, а по два. На пл. Минина расположены 32 опоры, на каждой из них – по одному светильнику. Их также нужно будет заменить на светодиодные. Кроме того, подрядчик должен будет окрасить торшерные стойки и устранить отклонения от вертикальной оси. Срок выполнения работ – полтора месяца с момента заключения контракта.

Напомним, торги на право благоустройства ул. Большой Покровской выиграло ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом". Стоимость контракта – 171,7 млн рублей. Работы продлятся до конца ноября. Эта же компания победила в аукционе на право благоустройства пл. Минина. Стоимость контракта – 72,4 млн рублей. Срок выполнения работ также конец ноября.

СПРАВКА:
Учредителем ООО "Светсервис" является Александр Котельников. Уставный капитал – 12500 рублей. Основной виде деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph