"Светсервис" выиграл торги на ремонт освещения на пл. Минина и ул. Б. Покровской в Нижнем Новгороде Общество

ул. Большая Покровская Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Светсервис" (Нижний Новгород) победило в торгах на ремонт системы освещения на пл. Минина и ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 18 сентября 2017 года.



Согласно информации, компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Комиссия признала заявку соответствующей всем необходимым требованиям. ООО "Светсервис" будет направлен проект контракта для его заключения. Стоимость не должна превышать начальную - 3 млн 982 тысячи рублей.



Напомним, на ул. Большой Покровской работы должны быть выполнены на участке от пересечения с ул. Октябрьской, где проходят трамвайные пути, до пл. Минина. Там расположено 58 световых опор, на каждой из которых по четыре светильника, которые подрядчику предстоит демонтировать и заменить на светодиодные. При этом на каждой опоре будет не по четыре светильника, а по два. На пл. Минина расположены 32 опоры, на каждой из них – по одному светильнику. Их также нужно будет заменить на светодиодные. Кроме того, подрядчик должен будет окрасить торшерные стойки и устранить отклонения от вертикальной оси. Срок выполнения работ – полтора месяца с момента заключения контракта.



Напомним, торги на право благоустройства ул. Большой Покровской выиграло ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом". Стоимость контракта – 171,7 млн рублей. Работы продлятся до конца ноября. Эта же компания победила в аукционе на право благоустройства пл. Минина. Стоимость контракта – 72,4 млн рублей. Срок выполнения работ также конец ноября.



СПРАВКА:

Учредителем ООО "Светсервис" является Александр Котельников. Уставный капитал – 12500 рублей. Основной виде деятельности – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.