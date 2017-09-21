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Бизнес

Долг юридических лиц Дзержинска и Кстова за теплоресурсы составил более 258 млн рублей по данным на 7 сентября

22 сентября 2017 10:50  [31] Бизнес

Долг юридических лиц Дзержинска и Кстова Нижегородской области за потреблённую тепловую энергию и горячую воду перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС" составил более 258 млн рублей по данным на 7 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

"Вопрос с задолженностью за тепловые ресурсы стоит особенно остро в преддверии отопительного сезона. Мы напоминаем нашим клиентам о необходимости обязательного выполнения одного из условий готовности объектов к отопительному периоду - погашения задолженности (при ее наличии) за поставленные тепловые ресурсы", - отметил директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Как сообщает пресс-служба компании, работа с недобросовестными должниками за тепло ведется всеми предусмотренными законодательством средствами, включая взыскание долгов через суд. "В отношении руководителей ДУКов-должников направляются обращения в соответствующие контролирующие и правоохранительные органы с целью проведения проверок на предмет законности их деятельности. В частности, в марте 2017 года УМВД России по г. Дзержинску Нижегородской области возбуждены два уголовных дела в отношении руководителей обслуживающей организации ООО "ЖК Сервис" и ТСЖ "Суворовский" по ст. 165 УК РФ по фактам причинения имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в регионах работы компании "Т Плюс" уже имеются реальные приговоры недобросовестным руководителям ТСЖ и УК.

"Наша компания намерена еще более усилить борьбу с должниками за тепловые ресурсы, ведь многомиллионные долги несут угрозу устойчивой работе теплоснабжающих предприятий и, соответственно, надежному теплоснабжению жителей. Надеемся, что действия нашей компании найдут поддержку в надзорных органах и органах самоуправления, прямая задача которых стоять на защите интересов жителей от недобросовестных плательщиков", - отметил Александр Бобров.

Напомним, что ранее компания "Т Плюс" заявляла о том, что с 22 сентября отключит горячую воду четырем детским садам и двум школам Кстово Нижегородской области за долги по оплате ресурсов.

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