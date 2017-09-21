Новый начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Кулик представлен личному составу 22 сентября Политика

Юрий Кулик Фото: УМВД по Тамбовской области

Новый начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Кулик представлен личному составу 22 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в ГУ МВД.

Собеседник агентства уточнил, что указ о назначении был подписан 10 сентября. Напомним, о том, что Кулик, ранее возглавлявший УМВД по Тамбовской области, станет начальником нижегородского ГУ МВД, стало известно 12 сентября.

Как сообщалось ранее, предыдущий руководитель ГУ МВД РФ по Нижегородской области Иван Шаев покинул пост в марте текущего года.

СПРАВКА:

Генерал-майор полиции Юрий Павлович Кулик родился в апреле 1963 году на Украине.

В 1981-1985 годах проходил службу в Вооруженных силах в воздушно-десантных войсках. Начинал службу в органах внутренних дел постовым милиционером в Ленинграде. Работал оперуполномоченным уголовного розыска, участковым, оперативным дежурным, заместителем начальника территориального отдела милиции в аппарате ГУВД Санкт-Петербурга, начальником Павловского ГОВД, заместителем начальника Красногвардейского РУВД.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургскую высшую школу МВД. В 2000 году возглавил Санкт-Петербургское линейное управление внутренних дел на транспорте.

С 2004 года - начальник Приволжского УВД на транспорте. В 2007 году назначен начальником Московского УВД на воздушном и водном транспорте.

В 2011 году переведен на службу в ФСИН РФ, где возглавил управление ФСИН по Краснодарскому краю.

4 января 2014 года указом президента РФ назначен начальником УМВД России по Тамбовской области.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук, спортивное звание "Мастер спорта" по вольной борьбе. Награжден "Орденом Почета", медалью "За отличие в охране общественного порядка" и другими государственными и ведомственными наградами.

Женат. Воспитывает четверых детей.