Нижегородское правительство планирует выделить 275 млн рублей на ремонт фасадов по пути следования клиентских групп ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Правительство Нижегородской области планирует направить 275 млн рублей на ремонт фасадов домов по пути следования клиентских групп FIFA в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона 22 сентября 2017 года.



Согласно предоставленной информации, в региональном бюджете планируется заложить 275 млн рублей на ремонт фасадов зданий, расположенных вдоль основных маршрутов следования клиентских групп. "Софинансирование из средств бюджета Нижнего Новгорода планируется в размере 1%", - уточнили в министерстве.



В августе 2017 года сообщалось, что нижегородская администрация намерена выделить субсидии на ремонт фасадов домов по пути следования клиентских групп ЧМ. Ремонта требуют около 70% таких зданий.



Право на получение субсидий имеют управляющие организации (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы, при непосредственной форме управления многоквартирным домом – один из собственников, действующий на основании решения общего собрания собственников.



Напомним, в июле 2016 года администрация заявила о необходимости 1,8 млрд рублей для ремонта фасадов.