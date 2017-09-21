Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде 22 - 29 сентября 2017 года Культура и отдых

улица Рождественская Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

22 сентября – старт фестиваля текстов об искусстве "Вазари". В 2017 году фестиваль будет посвящен теме "Классика сегодня" и попытается ответить на три базовых вопроса — что такое классика, зачем она нужна и как с ней работать? Фестиваль станет площадкой, инициирующей обсуждения и дискуссии, посвященные понятию "классика" и ее значению в разных видах искусства, статусу и условиям существования "классического наследия", формам его актуализации, а также музейным, медиа, образовательным проектам, нацеленным на популяризацию и разархивирование. Подробное расписание фестиваля здесь. Арсенал, Кремль, корпус 6. (12+)



23 сентября - День улицы Рождественской - 2017. Основная часть празднования будет проходить на площади Маркина. Там гостей ждут выступления театральных и музыкальных коллективов, квесты и мастер-классы, продажа сувенирной продукции, зона городского волонтерского центра, ярмарка с фермерскими продуктами, игры и конкурсы, занятия йогой на открытом воздухе, лекторий и другие развлечения. Также в рамках праздника состоятся бесплатные открытые экскурсии по улицам города в районе Рождественской стороны. С подробной программой празднования можно ознакомиться здесь. Пл. Маркина и ул. Рождественская. Начало в 12:00. (0+)



23 сентября - Экскурсия по кварталу 1833 года с Сергеем Сипатовым в рамках выставки "Обратно домой". Музей нижегородской интеллигенции. Ул. Горького 127. Начало в 16:00. (0+)



23-24 сентября - Продолжение показов фестиваля "Новое кино Австрии". В программе фестиваля пять фильмов разных жанров. Кинотеатр Орлёнок, ул. Б. Покровская, 39А. (18+)



24 сентября - Лекция в Нижегородском художественном музее "Грани модерна. Графика" из цикла "Грани модерна: графика, дизайн, декоративно-прикладное искусство, костюм". Верхневолжская набережная, 3. Начало в 14:00. (14+)



24 сентября – Начало фестиваля развития городской среды "Арт-сад". Это событие по вовлечению жителей в развитие городских пространств через реализацию комплекса интерактивных технологий благоустройства. В рамках фестиваля на единой площадке соберутся профессиональные ландшафтные дизайнеры, архитекторы, флористы и местные жители для создания природных инсталляций. Каждой команде нужно будет создать свой объект только из экологически чистых материалов, после чего лучшие команды будут награждены на главной сцене. Кроме того, посетители смогут стать частью креативной группы и помочь в создании инсталляций. Александровский сад, Георгиевский съезд. Начало в 18:00. (6+)



25 сентября - старт фестиваля наук, искусств и технологий "Фенист". Открытие состоится на площадке парка науки ННГУ. Праздник продлится с 25 сентября по 1 октября. Событие состоится в девятый раз и соберет многих ученых и популяризаторов со всей России. Вход на все мероприятия свободный. С понедельника по пятницу в рамках фестиваля будут проходить лекции на площадках образовательных учреждений: в ННГАСУ, политехническом университете, медицинской академии, парке науки ННГУ, Планетарии и многих других. В числе лекторов – доктор биологических наук Татьяна Черниговская, заведующий отделом физики и эволюции звезд института астрономии РАН Дмитрий Вибе, доктор архитектуры Ольга Орельская, профессор ННГУ Владимир Чувильдеев, доктор физико-математических наук Ефим Пелиновский и другие ученые. Торжественное открытие фестиваля состоится 25 сентября в парке науки ННГУ (ул. Ульянова, 10б) в 15:30. Подробную информацию о фестивале и расписание можно увидеть на сайте мероприятия. (12+)

29 сентября - В помещении Литературного музея А.М. Горького состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького "Последние". Театр "Вера" в связи с затянувшейся реконструкцией здания продолжает активно осваивать нетеатральные площадки города. Новый спектакль "Последние обживает пространство особняка купцов Бурмистровых на улице Минина, который известен нижегородцам как Литературный музей А.М. Горького. Мы предлагаем представить, какой была жизнь большой семьи в таком доме, как в ней отзывалась тревога событий начала прошлого века и как обитатели дома отзывались на эту тревогу на улице, как нерешенные вопросы отцов прорастали в судьбе их детей, и как их метания, поиски смыслов и любви находят отклик в нас, их потомках, живущих в начале другого столетия. В центре темной гостиной, обшитой деревянными панелями, художник Андрей Михайлов разместил большой обеденный стол, вокруг которого ежедневно собираются горьковские герои. Этот стол – свидетель разговоров, тайных признаний и открытий, ссор, радостей и слез. Зритель, словно случайный гость, зашедший в "неприемный день", становится невольным очевидцем событий, ставших переломными не только в жизни семьи полицмейстера Ивана Коломийцева, но и всей России. Режиссер – Александр Ряписов, художник по костюмам – Полина Гришина. В спектакле звучит музыка Фредерика Шопена и Войцеха Киляра. (ул. Минина, 26). Начало в 18:00. (14+)