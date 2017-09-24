Нижегородская администрация обещает не перекрывать полностью Мызинский мост на время ремонта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде до конца 2017 года. Об этом и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября 2017 года.



По его словам, со стороны правительства региона уже подтверждено софинансирование проекта, поэтому в задачу города входит выбор подрядчика и старт ремонтных работ до конца текущего года. Планируется, что ремонт должен завершиться до конца 2018 года.



"Первоначально мы рассматривали возможность полного закрытия моста и окончания ремонта к началу Чемпионата мира по футболу, но это будет крайне неудобно для горожан. Поэтому окончательно данное решение ещё не принято, данный вопрос отложен до момента определения подрядчика, но мы планируем уйти от перспективы полной остановки движения", – отметил Миронов.



Напомним, в конце июня 2017 года министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко сообщал, что облправительство рассчитывает на начало ремонта Мызинского моста в 2017 году. На тот момент еще было неизвестно, проведения каких именно работ требует объект. Министр, однако, тогда подчеркнул, что нынешнее состояние моста не вызывает серьезных опасений. По данным министра, ремонт одной лишь "верхней части" моста может потребовать затрат в размере 300-400 млн рублей.



Напомним также, 4 ноября 2016 года после капремонта, который длился пять месяцев, открылся Молитовский мост. Движение на мосту перекрывалось полностью, стоимость работ составила 259 млн рублей. В августе-сентябре 2016 года было отремонтировано дорожное покрытие Канавинского моста.