Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2017 13:14  [44] "Газпром межрегионгаз НН" заявил о возможности срыва отопительного сезона в девяти районах
25 сентября 2017 12:53  [49] Оштрафованный за нарушение закона об охране почв нижегородец отправлен на принудительные работы
25 сентября 2017 12:40  [90] Отопительный сезон стартовал в двух муниципалитетах на севере Нижегородской области
25 сентября 2017 12:37  [107] Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки
25 сентября 2017 12:31  [238] Горадминистрация намерена начать отопительный сезон в Нижнем Новгороде с 26 сентября
25 сентября 2017 12:22  [75] Предприниматель оштрафован за торговлю сигаретами вблизи школы в Нижнем Новгороде
25 сентября 2017 12:07  [303] Нижегородская администрация обещает не перекрывать полностью Мызинский мост на время ремонта
25 сентября 2017 12:00  [156] Правительство РФ утвердило паспорт проекта по оздоровлению реки Волги
25 сентября 2017 11:42  [89] Более 200 нижегородских школьников приняли участие в фестивале "Футбол будущих чемпионов"
25 сентября 2017 10:43  [120] Синоптики прогнозируют температуру до +13° и отсутствие осадков в Нижегородской области 26-27 сентября
Общество

Нижегородская администрация обещает не перекрывать полностью Мызинский мост на время ремонта

25 сентября 2017 12:07  [303] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация намерена начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде до конца 2017 года. Об этом и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября 2017 года.

По его словам, со стороны правительства региона уже подтверждено софинансирование проекта, поэтому в задачу города входит выбор подрядчика и старт ремонтных работ до конца текущего года. Планируется, что ремонт должен завершиться до конца 2018 года.

"Первоначально мы рассматривали возможность полного закрытия моста и окончания ремонта к началу Чемпионата мира по футболу, но это будет крайне неудобно для горожан. Поэтому окончательно данное решение ещё не принято, данный вопрос отложен до момента определения подрядчика, но мы планируем уйти от перспективы полной остановки движения", – отметил Миронов.

Напомним, в конце июня 2017 года министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко сообщал, что облправительство рассчитывает на начало ремонта Мызинского моста в 2017 году. На тот момент еще было неизвестно, проведения каких именно работ требует объект. Министр, однако, тогда подчеркнул, что нынешнее состояние моста не вызывает серьезных опасений. По данным министра, ремонт одной лишь "верхней части" моста может потребовать затрат в размере 300-400 млн рублей.

Напомним также, 4 ноября 2016 года после капремонта, который длился пять месяцев, открылся Молитовский мост. Движение на мосту перекрывалось полностью, стоимость работ составила 259 млн рублей. В августе-сентябре 2016 года было отремонтировано дорожное покрытие Канавинского моста.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph