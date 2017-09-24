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Экономика

Нижегородские транспортные МП накопили более 1,5 млрд рублей общего долга

25 сентября 2017 17:11  [115] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские муниципальные транспортные предприятия накопили более 1,5 млрд рублей общего долга перед поставщиками ресурсов и по налоговым обязательствам по данным на сентябрь 2017 года. Об этом и.о главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября.

По его словам, у всех муниципальных предприятий (МП "Нижегородпассажиравтотранс", МП "Нижегородэлектротранс" и МП " "Нижегородское метро") общий долг составляет более 1,5 млрд рублей. В эти долги также включатся суммы, накопленные до 2015 года.

При этом, у "Нижегородэлектротранса" налоговая задолженность составляет 58 млн рублей, кроме того имеется долг перед поставщиками электроэнергии.

"Эта проблема появилась не сегодня. Мы ее решаем как в формате переговоров с поставщиками, так и в формате реструктуризации своих обязательств перед налоговой службой. Работа ведется планово, и она не критична для работы муниципальных предприятий. Весь общественный транспорт выходит в полном объеме. Задача администрации города сейчас - решать вопрос по компенсации данной задолженности", – подвел итог Миронов.

Напомним, что 15 мая 2017 года суд удовлетворил иски ООО "Ситикард"" к муниципальным предприятиям "НПАТ" и "Нижегородпассажиравтотранс". Общая сумма исков составила около 44 млн рублей.

Кроме того, ранее сообщалось, что от группы частных перевозчиков в прокуратуру поступило заявление с опасениями о банкротстве "Нижегородпассажиравтотранса". Сергей Миронов позднее подчеркнул, что администрация банкротить НПАТ не намерена.

Напомним также, в начале марта 2017 года ФНС арестовывала расчетный счет "Нижегородпассажиравтотранса" из-за долгов. 17 июля 2017 года горадминистрация создала новое муниципальное транспортное предприятие.

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