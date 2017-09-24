МВД рассматривает версию об уснувшем за рулём водителе в качестве причины ДТП в Краснодарском крае Происшествия

С места ЧП Фото: Гу МВД РФ по Краснодарскому краю

МВД рассматривает версию об уснувшем за рулём водителе в качестве причины ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю 26 сентября 2017 года.

Согласно информации, следователями ОМВД России по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек. Дело открыто по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Согласно информации МВД, водитель автобуса, перевозившего паломников из Республики Абхазия в Нижний Новгород, допустил заднее столкновение с грузовым автомобилем MAN с гравием, после чего MAN допустил заднее столкновение с автомобилем Toyota. По данным полиции, в результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при доставлении в ЦРБ скончались ещё двое пассажиров. В ККБ Краснодара для оказания медицинской помощи были доставлены ещё 10 человек, впоследствии один из них скончался. В БСМП Краснодара госпитализирован один пассажир автобуса, также в ЦРБ города Горячий Ключ доставлены восемь человек, все они госпитализированы.

По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса уснул за рулем.

Напомним, что в 01:20 на 1366 км трассы М-4 "Дон" в районе посёлка Молькино произошло ДТП с участием автобуса King Long, который следовал из Адлера в Нижний Новгород, и грузового автомобиля MAN. По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 19 человек.