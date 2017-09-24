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Политика

Нижегородский облсуд отказал адвокатам Виктора Портнова в отмене ареста

26 сентября 2017 10:25  [52] Политика
Виктор Портнов

Виктор Портнов

Фото: dzer.ru

Нижегородский облсуд отказал адвокатам экс-мэра Дзержинска Нижегородской области в отмене его ареста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, 5 сентября суд продлил срок домашнего ареста Виктору Портнову до 10 октября 2017 года. Адвокаты экс-мэра подали апелляцию на это решение, они просили более мягкую меру пресечения.

Свои требования защитники мотивировали тем, что доводы суда о том, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по делу, не соответствуют действительности. Кроме того, они просили учесть состояние здоровья Портнова и его близких родственников и исключительно положительные характеристики обвиняемого. Однако 25 сентября суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как сообщалось ранее, Портнов подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка - 410 тысяч рублей Суд постановил - оставить без изменения постановление Дзержинского городского суда о продлении меры пресечения в отношении П. в виде домашнего ареста до 10.10.2017, а апелляционную жалобу адвокатов П. - без удовлетворения.

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