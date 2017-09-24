ЗС НО одобрило выделение 29 млн рублей дополнительно на создание мультимедийной выставки на Нижегородской ярмарке Экономика

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило выделение 29 млн рублей дополнительно на создание мультимедийной выставки на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



Депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях очередные изменений в закон об областном бюджете на 2017 год. Внесение изменений было связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на лекарства льготникам (70 млн рублей), на соцподдержку детей-сирот (18 млн рублей), на финансовую поддержку аграриев (90 млн рублей), на увеличение зарплат работникам учреждений культуры (51,9 млн рублей), а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета (840,7 млн рублей). Большая часть федеральных средств пойдет на реконструкцию проспекта Молодежного (715,5 млн рублей). Еще 73 млн рублей пойдет на поддержку сельхозтоваропроизводителей, почти 50 млн рублей – на лекарства детям-инвалидам. При этом на 375,6 млн рублей сократятся расходы за счет федеральных средств на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.



Также регион дополнительно выделяет 29,2 млн рублей на создание мультимедийного парка "Россия – моя история" и сокращает финансирование на 50 млн рублей на разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года в связи с переносом конкурсных процедур на следующий год.



С учетом внесенных изменений доходы бюджета возрастают на 523,2 млн рублей (до 143 млрд 114,5 млн рублей), расходы увеличиваются на эту же сумму (до 145,3 млн рублей), дефицит не меняется и остается на уровне 2 млрд 262 млн рублей.



Напомним, последние изменения в закон об областном бюджете депутаты ЗС НО вносили в июле 2016 год. Тогда доходы возросли на 404,1 млн рублей (до 142,591 млрд рублей), расходы - на 412,1 млн рублей (до 144,853 млрд рублей), дефицит увеличился на 7,8 млн рублей (до 2,262 млрд рублей).