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Политика

ЗС НО утвердило соглашение о сотрудничестве между правительством региона и китайской провинцией Хунань

26 сентября 2017 11:14  [75] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило соглашение о сотрудничестве между правительством региона и китайской провинцией Хунань. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента 26 сентября 2017 года.

Данный документ направлен на активизацию взаимодействия в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере промышленного производства, выставочно-ярмарочной деятельности, туризма, спорта, образования и других сферах. Само соглашение было подписано 16 июня 2017 года в городе Хэфэй в рамках визита делегации Нижегородской области в провинцию Аньхой 14-17 июня.

"Принятие проекта закона Нижегородской области направлено на обеспечение развития двусторонних отношений в различных отраслях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Директор департамент внешних связей Нижегородской области Ольга Гусева сообщила, что в настоящее время правительство региона разрабатывает конкретный план мероприятий по реализации данного соглашения.

Напомним, в июне 2014 года сообщалось, что правительство Нижегородской области намерено наладить сотрудничество с китайской провинцией Хунань в сфере высоких технологий.

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