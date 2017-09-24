ЗС НО утвердило соглашение о сотрудничестве между правительством региона и китайской провинцией Хунань Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило соглашение о сотрудничестве между правительством региона и китайской провинцией Хунань. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента 26 сентября 2017 года.



Данный документ направлен на активизацию взаимодействия в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере промышленного производства, выставочно-ярмарочной деятельности, туризма, спорта, образования и других сферах. Само соглашение было подписано 16 июня 2017 года в городе Хэфэй в рамках визита делегации Нижегородской области в провинцию Аньхой 14-17 июня.



"Принятие проекта закона Нижегородской области направлено на обеспечение развития двусторонних отношений в различных отраслях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Директор департамент внешних связей Нижегородской области Ольга Гусева сообщила, что в настоящее время правительство региона разрабатывает конкретный план мероприятий по реализации данного соглашения.



Напомним, в июне 2014 года сообщалось, что правительство Нижегородской области намерено наладить сотрудничество с китайской провинцией Хунань в сфере высоких технологий.