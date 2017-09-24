Нижегородское Заксобрание одобрило предоставление 7,8 млрд рублей льгот ВМЗ Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление 7,8 млрд рублей льгот АО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, Выкса, Нижегородская область). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



Депутаты приняли закон об утверждении между регионом и компанией инвестиционного соглашения. Документ предполагает, что ВМЗ сможет получить поддержку в виде льгот по налогу на прибыль и на имущество при реализации данного проекта. Объем инвестиций составляет почти 41 млрд рублей. Предусмотрено создание 650 рабочих мест.



Инвестсоглашение (в период с 1 июля 2019 года до 30 июня 2024 года) предполагает предоставление льгот по налогам в размере 7,8 млрд рублей в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2024 года. По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 1,4 млрд рублей.



Напомним, ВМЗ намерен запустить производство обсадных, нефтегазопроводных и компрессорных труб в концу 2018 года. Уже начато переоборудование цехов для производства новых видов труб. Завод намерен представить первую продукцию в течение следующего года, после чего будет налажено серийное производство. В него будет входить единый цех производства насосно-компрессорных труб и центр отделки обсадных труб.