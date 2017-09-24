"Т плюс" отключило от горячей воды два детсада и лицей в Кстове Нижегородской области из-за долгов Общество

"Т плюс" отключило от горячего водоснабжения два детских сада и лицей в Кстове Нижегородской области из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба компании 26 сентября 2017 года.



Согласно информации, от горячей воды отключены детские сады №24 и №25, а также лицей №7.



"Поскольку 26 сентября 2017 года лицей №7 оплатил задолженность, подачу ГВС данному объекту планируется возобновить", - говорится в сообщении.



О планах отключения от горячего водоснабжения детских образовательных учреждений Кстова "Т плюс" сообщило 20 сентября. Тогда речь шла еще о двух детских садах №30 и №20, средней школе №8 и Центре внешкольной работы. Общая задолженность всех запланированных к отключению учреждений составляла 1 млн 420 тысяч рублей.



"Ранее заявленные в списке на отключение горячей воды четыре объекта социальной сферы г. Кстово 22 сентября 2017 года оплатили имеющуюся задолженность за горячую воду. Горячее водоснабжение данным объектам подается", - пояснила пресс-служба.



По данным "Т плюс" сейчас задолженность за отопление и горячее водоснабжение социальных объектов Кстова превысила 47 млн рублей.



"Руководство Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" многократно обращало внимание муниципальных властей Кстовского района, в чьем ведении находятся выделение денежных средств данным социальным учреждениям, о необходимости решения проблемы погашения долга за потребленные ресурсы", - говорится в сообщении.



Кроме того, в связи со систематическим нарушением сроков оплаты 29 сентября 2017 года еще одиннадцати кстовским социальным объектам планируется прекратить подачу горячего водоснабжения. В список вошли: Кстовская школа-интернат, Афонинская средняя школа, детские сады №22 "Сказка", №26, №4 "Пингвин", №33 комбинированного вида "Золотая рыбка", №32, №29, №21 "Терем-теремок", №17 и №19.

В свою очередь и.о. директора департамента образования администрации Кстовского муниципального района Александр Долгих 22 сентября сообщил, что долги за горячую воду в образовательных учреждениях г. Кстово будут оплачены до 30 сентября.