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Политика

ЗС НО наградило Валерия Шанцева орденом "За гражданскую доблесть и честь"

26 сентября 2017 14:09  [141] Политика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области наградило главу региона Валерия Шанцева орденом "За гражданскую доблесть и честь". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.

Отметим, что решение было принято до сообщения об отставке Шанцева.

Как сообщил журналистам председатель ЗС НО Евгений Лебедев, награда была инициирована органами МСУ Шахунского г.о., поддержана другими главами местного самоуправления и депутатами Заксобрания.

"Я полагаю, что Валерий Павлинович получит предложение поработать на каком-то важном участке, следующем этапе. Скорей всего, это не будет другая область, но это будет какое-то серьезное задание от президента, от государства. Я думаю, тот потенциал, которым обладает Валерий Шанцев, еще позволит ему принести пользу стране", - отметил Лебедев.

Напомним, 26 сентября 2017 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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