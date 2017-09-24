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Политика

Выборы губернатора Нижегородской области должны пройти не раньше единого дня голосования, - избирком

26 сентября 2017 15:14  [83] Политика
Избирательная комиссия Нижегородской области

Избирательная комиссия Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выборы нового губернатора Нижегородской области должны пройти не раньше единого дня голосования. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила председатель избирательной комиссии области Оксана Кислицына 26 сентября 2017 года.

В связи с тем, что глава региона Валерий Шанцев сегодня досрочно сложил свои полномочия, должны пройти новые выборы. Как пояснила председатель облизбиркома, с выборами президента, которые пройдут 18 марта 2018 года, выборы губернатора связывать нельзя, поэтому нового губернатора будут избирать в единый день голосования в сентябре (в 2018 году приходится на 9 сентября). 

После этого будет сформировано новое региональное правительство. Как сообщили агентству в облправительстве, региональный кабмин пока еще не подал в отставку. "В соответствии с уставом Нижегородской области и законом "О правительстве Нижегородской области", решение президента РФ о досрочном прекращении полномочий губернатора влечет за собой отставку возглавляемого им правительства", - говорится в сообщении.

Сроки подачи заявлений законодательством не установлены. "В случае отставки правительства оно продолжает действовать до сформирования правительства в новом составе. Новый состав правительства будет сформирован после избрания губернатора Нижегородской области - в единый день голосования в сентябре 2018 года", - пояснила пресс-служба.

Напомним, врио губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

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