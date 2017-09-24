Выборы губернатора Нижегородской области должны пройти не раньше единого дня голосования, - избирком

Избирательная комиссия Нижегородской области
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Выборы нового губернатора Нижегородской области должны пройти не раньше единого дня голосования. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила председатель избирательной комиссии области Оксана Кислицына 26 сентября 2017 года.
В связи с тем, что глава региона Валерий Шанцев сегодня досрочно сложил свои полномочия, должны пройти новые выборы. Как пояснила председатель облизбиркома, с выборами президента, которые пройдут 18 марта 2018 года, выборы губернатора связывать нельзя, поэтому нового губернатора будут избирать в единый день голосования в сентябре (в 2018 году приходится на 9 сентября).
После этого будет сформировано новое региональное правительство. Как сообщили агентству в облправительстве, региональный кабмин пока еще не подал в отставку. "В соответствии с уставом Нижегородской области и законом "О правительстве Нижегородской области", решение президента РФ о досрочном прекращении полномочий губернатора влечет за собой отставку возглавляемого им правительства", - говорится в сообщении.
Сроки подачи заявлений законодательством не установлены. "В случае отставки правительства оно продолжает действовать до сформирования правительства в новом составе. Новый состав правительства будет сформирован после избрания губернатора Нижегородской области - в единый день голосования в сентябре 2018 года", - пояснила пресс-служба.
Напомним, врио губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин.
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