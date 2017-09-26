Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует приехать в регион 27 сентября Политика

Глеб Никитин Фото: Министерство промышленности РФ

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует приступить к работе 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости 26 сентября 2017 года со ссылкой на телеканал "Россия-24".



"Завтра уже поеду в регион", — сказал он.



По словам Никитина, он знаком c регионом и уже бывал в Нижнем Новгороде, Сарове и других городах области.



"Бывать приходилось и в Нижнем, и в других городах. В Сарове был в монастыре, это настоящая жемчужина нижегородской земли", - отметил Никитин.

Отметим также, что глав регионов обычно представляет полномочный представитель президента РФ в округе. Полпред Михаил Бабич сегодня представлял в Самарской области врио губернатора Дмитрия Азарова. В пресс-службе полпреда НИА "Нижний Новгород" сообщили, что пока вопрос о времени и месте представления врио нижегородского губернатора не решен.



Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.