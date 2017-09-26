Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пока не определился с новым местом работы Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пока не определился с новым местом работы. Об этом он заявил журналистам на брифинге 26 сентября 2017 года.

Он подчеркнул, что не сбирается на пенсию, собирается работать далее. "Окончательного выбора, чем буду заниматься после своей отставки, не сделал. Я люблю работать и буду относиться к выбору ответственно", - добавил он.

Среди возможных вариантов он назвал либо работу в Совете Федерации, либо в госкорпорации.

Кроме того он добавил, что за годы работы губернатором не все удалось сделать. В частности, он привел в пример проект по строительству четвертой очереди Южного обхода и проект по застройке Борской поймы, который, по мнению Шанцева, является перспективным.

Отвечая на вопрос о причинах своей отставки, Валерий Шанцев сказал, что никаких других причин, кроме возраста, не существует. "Мы подчиняемся решениям президента, и если президент принял решение на омоложение кадров, то это решение не обсуждается", - добавил он.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.