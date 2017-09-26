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Авиакомпания UTair запустит второй рейс из Нижнего Новгорода в Москву с 3 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" 27 сентября 2017 года.
Согласно информации, на сегодняшний день авиакомпания осуществляет перелёт из Нижнего Новгорода в столицу один раз в день – в 19:50. Дополнительный дневной рейс будет осуществляться трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу в 14:20.
Время в пути из Нижнего Новгорода до московского аэропорта Домодедово составит один час. Перевозить пассажиров будут самолеты ATR 72-500. Подробное расписание и стоимость билетов можно уточнить на сайте перевозчика.
Как сообщает пресс-служба "Стригино", на сегодняшний день из нижегородского аэропорта доступны рейсы в три московских аэропорта: в дополнение к летающей во Внуково авиакомпании UTair ежедневно в Шереметьево шесть рейсов выполняет Аэрофлот, а в Домодедово три раза в день летает S7.
Напомним, что с мая 2017 года авиакомпания "РусЛайн" сменила UTair при выполнении регулярных рейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.
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