UTair запустит второй рейс из Нижнего Новгорода в Москву с 3 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания UTair запустит второй рейс из Нижнего Новгорода в Москву с 3 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" 27 сентября 2017 года.

Согласно информации, на сегодняшний день авиакомпания осуществляет перелёт из Нижнего Новгорода в столицу один раз в день – в 19:50. Дополнительный дневной рейс будет осуществляться трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу в 14:20.



Время в пути из Нижнего Новгорода до московского аэропорта Домодедово составит один час. Перевозить пассажиров будут самолеты ATR 72-500. Подробное расписание и стоимость билетов можно уточнить на сайте перевозчика.



Как сообщает пресс-служба "Стригино", на сегодняшний день из нижегородского аэропорта доступны рейсы в три московских аэропорта: в дополнение к летающей во Внуково авиакомпании UTair ежедневно в Шереметьево шесть рейсов выполняет Аэрофлот, а в Домодедово три раза в день летает S7.

Напомним, что с мая 2017 года авиакомпания "РусЛайн" сменила UTair при выполнении регулярных рейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.