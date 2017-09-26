Движение общественного транспорта временно изменилось в Нижнем Новгороде из-за реконструкции пр.Молодежного Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение общественного транспорта временно изменилось в Нижнем Новгороде из-за реконструкции пр.Молодежного. Об этом сообщает управление горадминистрации 27 сентября 2017 года.

Согласно информации, с сегодняшнего дня до06:00 7 октября движение автобусов маршрутов №№56, 58, Т-37, Т-59, следующих от пр. Ильича в направлении ул. Красноуральской, будет организовано по ул. Толбухина и Спутника, в обратном направлении - по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№ Т-98, Т-117, следующих от пр. Ильича в направлении ул. Мончегорской, будет организовано по ул. Толбухина, в обратном направлении - по той же схеме.

Для автобусов маршрутов №№56, 58, Т-37, Т-59, Т-98, Т-117 будет введены остановочные пункты: на пр. Ильича в районе пересечения с ул. Толбухина в направлении ул. Краснодонцев; на ул. Толбухина в районе дома №19 по пр. Молодежному в обоих направлениях.

Для автобусов маршрутов №№56, 58, Т-37, Т-59 будут введены остановки: на ул. Толбухина в районе дома №7 по пер. Бакинскому в направлении ул. Краснодонцев; на улице Спутника около д. №2 в направлении ул. Красноуральской; на ул. Спутника около д. №24а в обоих направлениях.