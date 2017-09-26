Т/к "Волга" принимает вопросы нижегородскому экс-губернатору для заключительной программы "Валерий Шанцев: о главном" Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Телекомпания "Волга" принимает вопросы нижегородскому экс-губернатору для заключительной программы "Валерий Шанцев: о главном". Об этом сообщается на сайте телекомпании 27 сентября 2017 года.

С 13:00 до 14:00 сегодня, открыта "горячая линия" для оценок работы и пожеланий нижегородцев бывшему главе региона. Свои вопросы можно оставить по телефону: (831) 200-30-03 (также он будет работать во время прямого эфира программы с 18:00 до 18:30).

Без ограничений по времени свои вопросы и пожелания можно написать и в электронном виде на сайте телекомпании.

Программа "Валерий Шанцев: о главном" выйдет в прямом эфире в 18:30.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.