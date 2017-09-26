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Общество

Суд приостановил работу частного детсада в Нижнем Новгороде за нарушения в организации питания

27 сентября 2017 14:22  [156] Общество
Суд приостановил работу частного детсада в Нижнем Новгороде за нарушения в организации питания

Суд приостановил работу частного детсада в Нижнем Новгороде за нарушения в организации питания

Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Суд приостановил работу частного детского сада "Лидер кидс" (ИП Никитина И.В) в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила 27 сентября 2017 года.

Согласно информации, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в организации питания в детском саду. В частности, в пищеблоке не хватало посудомоечных машин и разделочного инвентаря. Не было маркировки досок и ножей. Отсутствовала раковина для мытья рук.

Кроме того, в холодильнике хранились продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Были выявлены факты повторной разморозки продуктов.

Проверка проводилась на основании материалов, поступивших из районной прокуратуры. Деятельность детсада по решению суда приостановлена на 90 дней за нарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.).

Также напомним, что за аналогичные нарушения в сентябре была приостановлена деятельность нижегородского детского центра "Маленький принц".

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