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Политика

Полпред Михаил Бабич представил врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

28 сентября 2017 10:10  [347] Политика
Валерий Шанцев, Михаил Бабич, Глеб Никитин, Евгений Лебедев

Валерий Шанцев, Михаил Бабич, Глеб Никитин, Евгений Лебедев

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил Глеба Никитина в должности врио губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из здания областного правительства 28 сентября 2017 года.

На представлении врио губернатора присутствует экс-глава региона Валерий Шанцев, спикер Заксобрания Евгений Лебедев, члены правительства, депутаты ЗС НО, главы МСУ области, представители общественных организаций, СМИ.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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