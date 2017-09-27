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Политика

Согласованный патриотический марафон "Мой Нижний" пройдет на пл. Маркина 29 сентября

28 сентября 2017 13:35  [172] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Согласованный патриотический марафон "Мой Нижний" пройдет на пл. Маркина в Нижнем Новгороде 29 сентября 2017 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия (ООО "Концепт-шоу") 28 сентября.

Согласно информации, марафон будет проходить с 11:00 до 19:00 на разных площадках города: пл. Ленина, пл. Героев, пл. Маркина, в скверах на ул. Рокоссовского и Коминтерна, Нижневолжской набережной у катера "Герой", бульваре Заречном, в парке "Дубки", на улицах 40 лет Победы, у дома 16 и Южном шоссе, дом 35.

"Будут организованы увлекательные викторины на знание истории родного года с памятными сувенирами для всех участников. Тут же будут работать интерактивные зоны с установленными баннерами, на которых каждый нижегородец сможет "оставить свой след в истории Нижнего" - поставить отпечаток разноцветной краской на белом фоне и подписать его. Все желающие могут сделать фото на память у баннера", - сообщат организаторы.

В рамках акции будет проходить сбор подписей за сохранения богатства культурного наследия Нижнего Новгорода. По словам, организаторов, мнение горожан они намерены донести до муниципальных и региональных властей.

Напомним, другая инициативная группа планирует на пл. Маркина провести митинг с участием оппозиционного политика Алексея Навального, который согласован не был, и от участия в котором предостерегают полиция и прокуратура.

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