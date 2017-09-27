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Политика

Полиция и прокуратура предостерегают граждан от участия в митинге Навального в Нижнем Новгороде

27 сентября 2017 18:15  [99] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция и прокуратура предостерегают граждан от участия в митинге с участием Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Об этом оба ведомства сообщили вечером 27 сентября 2017 года.

Оба ведомства подчеркнули, что горадминистрация митинг, запланированный на 29 сентября на пл. Маркина, не согласовала (Напомним, для вручения уведомления о несогласовании митинга сотрудники мэрии вышли на работу в выходной день).

"Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности", - говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на площади Маркина – прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - сообщает прокуратура.

Также говорится, что "в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой г. Нижнего Новгорода Анне Петкогло, Татьяне Аршиновой, Константину Зиновьеву, Евгению Голигорову вручены предостережения".

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2017 года представители штаба подали пять уведомлений на проведение митинга с участием Навального на 15-17 сентября: на пл. Маркина, около катера Герой, пл. Героев, пл. Ленина и пл. Минина. Администрация в согласовании отказала, объяснив, что площадки уже были заняты.

Напомним также, что в марте 2017 года администрация также отказала штабу в согласовании митинга против коррупции, однако митинг 26 марта все-таки состоялся. В итоге 12 взрослых и родители пяти несовершеннолетних были привлечены к ответственности за участие в этом митинге.

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