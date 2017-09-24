Нижегородские чиновники вышли на работу в выходной для вручения уведомления о несогласовании митинга Навального Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские чиновники вышли на работу в выходной для вручения уведомления о несогласовании митинга с участием Алексея Навального.

24 сентября 2017 года горадминистрация на своем сайте разместила информацию для организаторов митинга.

В сообщении указано, что уведомление, поступившее 22 сентября, было рассмотрено в отведенные законом сроки. "Специалисты управления по безопасности и мобилизационной подготовке предприняли все усилия для того, чтобы вручить вам как организатору проведения публичного мероприятия официальный письменный ответ о невозможности проведения митинга 29 сентября 2017 года. В этот день с 18:00 до 21:00 пл. Маркина занята организаторами другого публичного мероприятия. При этом вам было предложено рассмотреть возможность проведения данного мероприятия в специально отведенном для этого месте в другой день", - отмечает мэрия.

Также говорится, что в телефонном разговоре с заявителями была достигнута устная договоренность о том, что в субботу, 23 сентября, они придут за ответом в горадминистрацию. "Сотрудники управления специально вышли на работу в выходной день, однако вы так и не явились за официальным ответом. В воскресенье, 24 сентября, около 17:00, специалисты управления вышли по адресу, указанному в уведомлении, однако дверь им никто не открыл", - подчеркнули в администрации.

Сегодня чиновники направили ответ организаторам заказным письмом.

В свою очередь один сторонников Навального Иван Жданов написал в социальной сети, что организаторы считают митинг согласованным после того, как мэрия отказала им в проведении его на пл. Горького, предложив альтернативные площадки. "Мы выбираем себе место и соглашаемся на проведение публичного мероприятия на площади Маркина. Всё, процедура согласования мероприятия закончена. Никаких обязанностей проверять занятость места у нас нет, как и у администрации нет права предлагать занятые места. Мероприятие согласовано", - заявил он.

В мэрии в свою очередь просят организаторов не вводить граждан в заблуждение. "Митинг 29 сентября не согласован. Кроме того, рекомендуем вам воздержаться от проведения данного мероприятия вопреки обоснованной позиции органа местного самоуправления. Это может привести к нарушению общественного порядка и, как следствие, привлечению инициаторов подобного мероприятия к административной ответственности. Надеемся на понимание", - подытожили в администрации.

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2017 года представители штаба подали пять уведомлений на проведение митинга с участием Навального на 15-17 сентября: на пл. Маркина, около катера Герой, пл. Героев, пл. Ленина и пл. Минина. Администрация в согласовании отказала, объяснив, что площадки уже были заняты.

Напомним также, что в марте 2017 года администрация также отказала штабу в согласовании митинга против коррупции, однако митинг 26 марта все-таки состоялся. В итоге 12 взрослых и родители пяти несовершеннолетних были привлечены к ответственности за участие в этом митинге.