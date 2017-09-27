Подозреваемый в хищении денег из вещдоков экс-начальник тыла нижегородского ГУ МВД пытается обжаловать арест Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подозреваемый в хищении денег из вещдоков экс-начальник тыла нижегородского ГУ МВД пытается обжаловать арест. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 28 сентября 2018 года.



Согласно информации, жалоба поступила в Нижегородский областной суд.



Напомним, что СК подозревает арестованного в хищении почти 45 млн рублей из вещественных доказательств.



Экс-начальник тыла Ихтияр Уразалин был задержан 22 сентября, а на следующий день Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следователей об его аресте.