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Подозреваемый в хищении денег из вещдоков экс-начальник тыла нижегородского ГУ МВД пытается обжаловать арест. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 28 сентября 2018 года.
Согласно информации, жалоба поступила в Нижегородский областной суд.
Напомним, что СК подозревает арестованного в хищении почти 45 млн рублей из вещественных доказательств.
Экс-начальник тыла Ихтияр Уразалин был задержан 22 сентября, а на следующий день Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следователей об его аресте.
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