Алексей Навальный задержан за призывы к участию в несогласованных митингах

Алексей Навальный
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Алексей Навальный задержан за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Об этом сообщило ГУ МВД по Москве 29 сентября 2017 года.
Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. "Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях", - отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня нижегородский штаб Навального планировал провести митинг на пл. Маркина. Этот митинг администрация Нижнего Новгорода им не согласовала. Полиция и прокуратура предостерегали граждан от участия в нем.
В то же время сегодня на этой же площадке запланирована патриотическая акция и фестиваль "Позитивный Нижний".
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