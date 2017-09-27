Алексей Навальный задержан за призывы к участию в несогласованных митингах Политика

Алексей Навальный Фото: НИА "Нижний Новгород"

Алексей Навальный задержан за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Об этом сообщило ГУ МВД по Москве 29 сентября 2017 года.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. "Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня нижегородский штаб Навального планировал провести митинг на пл. Маркина. Этот митинг администрация Нижнего Новгорода им не согласовала. Полиция и прокуратура предостерегали граждан от участия в нем.

В то же время сегодня на этой же площадке запланирована патриотическая акция и фестиваль "Позитивный Нижний".