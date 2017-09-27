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Политика

Владимир Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта РФ Максиму Соколову

29 сентября 2017 13:04  [35] Политика
Максим Соколов

Максим Соколов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта РФ Максиму Соколову. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Соответствующий указ был подписан президентом 28 сентября 2017 года.

Решение о дисциплинарном взыскании в виде неполного служебного соответствия принято по предложению председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

Об объявлении Соколову неполного служебного соответствия Путин 27 сентября сообщил на совещании с членами правительства, комментируя сложившуюся ситуацию с авиакомпанией "Вим-Авиа". "Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем. Прошу Вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков", - сказал президент.

Напомним также, что вчера правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на перевозку пассажиров "Вим-Авиа". Авиакомпания осуществляет полёты по 11 внутренним и 16 международным направлениям. К настоящему времени общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полётов составляет порядка 1,3 млрд рублей.

С 16 октября 2017 года авиакомпания прекратит перевозки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта "Стригино", из Нижнего Новгорода "Вим-Авиа" осуществлялись только чартерные рейсы, в настоящее время в расписании стоит отмена этих рейсов.

По факту хищения денег пассажиров компании расследуется уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

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