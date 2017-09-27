Максим Соколов
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Президент РФ Владимир Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта РФ Максиму Соколову. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Соответствующий указ был подписан президентом 28 сентября 2017 года.
Решение о дисциплинарном взыскании в виде неполного служебного соответствия принято по предложению председателя российского правительства Дмитрия Медведева.
Об объявлении Соколову неполного служебного соответствия Путин 27 сентября сообщил на совещании с членами правительства, комментируя сложившуюся ситуацию с авиакомпанией "Вим-Авиа". "Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем. Прошу Вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков", - сказал президент.
Напомним также, что вчера правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на перевозку пассажиров "Вим-Авиа". Авиакомпания осуществляет полёты по 11 внутренним и 16 международным направлениям. К настоящему времени общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полётов составляет порядка 1,3 млрд рублей.
С 16 октября 2017 года авиакомпания прекратит перевозки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта "Стригино", из Нижнего Новгорода "Вим-Авиа" осуществлялись только чартерные рейсы, в настоящее время в расписании стоит отмена этих рейсов.
По факту хищения денег пассажиров компании расследуется уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).
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