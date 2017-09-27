Апелляционный суд отказал нижегородскому депутату Валерию Гельжинису в жалобе на продление срока реализации его имущества Бизнес

Валерий Гельжинис Фото: НИА "Нижний Новгород"

Апелляционный суд отказал депутату городской Думы Нижнего Новгорода Валерию Гельжинису в жалобе на продление срока реализации его имущества. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

Согласно информации, 26 сентября 2017 года Первый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение арбитражного суда Нижегородской области о продлении срока проведения процедуры реализации имущества гражданина-должника Гельжиниса Валерия Юрьевича и отказал в ее удовлетворении.

Напомним, в августе текущего года прокуратура усмотрела в действиях Гельжиниса препятствия деятельности финансового управляющего.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года суд повторно продлил срок реализации имущества Гельжиниса – до 11 января 2017 года.