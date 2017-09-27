Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
29 сентября 2017 13:47  [80] Апелляционный суд отказал нижегородскому депутату Валерию Гельжинису в жалобе на продление срока реализации его имущества
29 сентября 2017 11:29  [129] "Манго Телеком" представила офисный телефон под собственным брендом Mango Office
27 сентября 2017 17:00  [208] Группа ГАЗ считает иски Prosperity Capital атакой на вымышленных основаниях
27 сентября 2017 15:39  [149] "Ростелеком" проводит акцию "Видеотрафик в комплекте" до 30 октября
27 сентября 2017 13:53  [380] Три миноритария ПАО "ГАЗ" требуют от Олега Дерипаски и Вадима Сорокина более 11,4 млрд рублей
27 сентября 2017 12:56  [300] Посол ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода вручил первому победителю бонусной программы Альфа-Банка билет на матч
27 сентября 2017 11:21  [197] Суд оштрафовал директора нижегородского ООО за нарушение законодательства о банкротстве
26 сентября 2017 15:43  [145] Промсвязьбанк обновил интернет-банк "Мой бизнес"
26 сентября 2017 12:57  [142] Компания "Моё дело" предоставит до шести месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии клиентам Альфа-Банка
26 сентября 2017 11:22  [239] Нижегородское Заксобрание одобрило предоставление 7,8 млрд рублей льгот ВМЗ
Бизнес

Апелляционный суд отказал нижегородскому депутату Валерию Гельжинису в жалобе на продление срока реализации его имущества

29 сентября 2017 13:47  [80] Бизнес
Валерий Гельжинис

Валерий Гельжинис

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Апелляционный суд отказал депутату городской Думы Нижнего Новгорода Валерию Гельжинису в жалобе на продление срока реализации его имущества. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

Согласно информации, 26 сентября 2017 года Первый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение арбитражного суда Нижегородской области о продлении срока проведения процедуры реализации имущества гражданина-должника Гельжиниса Валерия Юрьевича и отказал в ее удовлетворении.

Напомним, в августе текущего года прокуратура усмотрела в действиях Гельжиниса препятствия деятельности финансового управляющего.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года суд повторно продлил срок реализации имущества Гельжиниса – до 11 января 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Губернаторский кортеж в ожидании27 сентября 2017Губернаторский кортеж в ожидании

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph