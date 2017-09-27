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Общество

ГЖД перенесла срок завершения реконструкции вокзала в Нижнем Новгороде с февраля на апрель 2018 года

29 сентября 2017 15:00  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") перенесла срок завершения реконструкции вокзала в Нижнем Новгороде с февраля на апрель 2018 года. Об этом начальник ГЖД Анатолий Лесун сообщил журналистам 29 сентября 2017 года.

"Мы должны закончить реконструкцию к началу Чемпионата мира по футболу, поэтому календарный график составлен таким образом, чтобы в апреле мы завершили все работы. На сегодня освоено около 400 млн рублей", - отметил Лесун. При этом он сообщил, что в общей сложности стоимость реконструкции, включая проектную документацию, составляет 1 млрд 740 млн рублей. Ранее сообщалось о намерении компании закончить реконструкцию к середине февраля 2018 года.

Начальник ГЖД напомнил, что на вокзале будут отремонтированы все платформы. Ремонт второй платформы практически завершен, работы по третьей выполнены на 25%. "Совместно с реконструкцией вокзала будет реконструирована и первая платформа", - добавил Лесун.

Напомним, два зала ожидания на Московском вокзале должны быть открыты после реконструкции к середине октября текущего года. Вокзал частично закрылся на реконструкцию в мае 2017 года. В обновленном здании появится второй этаж с дополнительным залом ожидания, детской игровой площадкой и торговой зоной. С первого этажа к нему будет вести эскалатор.

Напомним также, что в 2012 году сообщалось о планах РЖД инвестировать в реконструкцию первой очереди здания Московского вокзала 1,3 млрд рублей.

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