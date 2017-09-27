Движение транспорта по ул. Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет перекрыто в октябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта по ул. Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет перекрыто с 18:00 1 октября 2017 года до 31 октября. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 29 сентября.

Согласно информации, движение будет закрыто в районе домов №25 и №31. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

Закрытие движения связано с проведением ремонтных работ.

Напомним, что сейчас движение по ул. Рябцева временно ограничено в Московском районе Нижнего Новгорода.