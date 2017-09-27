Движение транспорта по ул. Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет перекрыто в октябре

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Движение транспорта по ул. Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет перекрыто с 18:00 1 октября 2017 года до 31 октября. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 29 сентября.
Согласно информации, движение будет закрыто в районе домов №25 и №31. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.
Закрытие движения связано с проведением ремонтных работ.
Напомним, что сейчас движение по ул. Рябцева временно ограничено в Московском районе Нижнего Новгорода.
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