Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2017 16:06  [31] Движение транспорта по ул. Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет перекрыто в октябре
29 сентября 2017 15:55  [48] ГЖД разрабатывает проект реконструкции моста четного направления через Волгу в Нижнем Новгороде
29 сентября 2017 15:50  [45] Активисты ОНФ ознакомятся с опытом Канавинского района Нижнего Новгорода по ремонту дворовых территорий
29 сентября 2017 15:21  [77] ГЖД надеется на начало строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород в 2018 году
29 сентября 2017 15:00  [92] ГЖД перенесла срок завершения реконструкции вокзала в Нижнем Новгороде с февраля на апрель 2018 года
29 сентября 2017 14:46  [77] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила благодарственные письма участникам проектов молодежной палаты
29 сентября 2017 14:27  [86] Роспотребнадзор призывает нижегородцев проверять салоны красоты на соответствие санитарным нормам
29 сентября 2017 14:26  [78] "Камнеград" завершает ремонт входных групп подземного тоннеля на пл. Минина в Нижнем Новгороде в срок
29 сентября 2017 12:51  [120] Движение по ул. Рябцева временно ограничено в Нижнем Новгороде
29 сентября 2017 12:05  [112] Нижегородские синоптики прогнозируют холодную и пасмурную погоду 29-30 сентября
Общество

Движение транспорта по ул. Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет перекрыто в октябре

29 сентября 2017 16:06  [31] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта по ул. Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет перекрыто с 18:00 1 октября 2017 года до 31 октября. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 29 сентября.

Согласно информации, движение будет закрыто в районе домов №25 и №31. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

Закрытие движения связано с проведением ремонтных работ.

Напомним, что сейчас движение по ул. Рябцева временно ограничено в Московском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Губернаторский кортеж в ожидании27 сентября 2017Губернаторский кортеж в ожидании

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph