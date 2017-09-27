Все НРО парламентских партий готовы рассмотреть вопрос о принятии Глеба Никитина в свои ряды Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Все региональные отделения парламентских партий готовы рассмотреть вопрос о принятии врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в свои ряды. Об этом представители областных отделений партий КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия" и "Справедливая Россия" отметили в беседе с НИА "Нижний Новгород" 29 сентября 2017 года.



"Решения принимает региональная конференция по согласованию с центральным комитетом партии и, разумеется, решение это принимается, в первую очередь, на основе той программы, которую кандидат представит. Поэтому будет день – будет пища, будет разговор об этой избирательной кампании. А пока нужно думать об избирательной кампании президента, так далеко заглядывать ни к чему", - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.



Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Владислав Атмахов подчеркнул, что ЛДПР – это открытая организация, которая принимает любых желающих. "Неважно, кто захочет вступить, хоть президент. Главное, чтобы человек был гражданином России, имел желание жить в этой стране и работать ради интересов партии. Его место работы нас абсолютно не интересует. А человек, которому предложили такой серьезный и важный пост, естественно, достоин, чтобы выдвигаться, если он изъявит желание быть частью нашей партии", - сказал Атмахов.



В свою очередь член совета НРО "Справедливой России", депутат ЗС НО Галина Клочкова также отметила, что партия будет готова принять врио губернатора в свои ряды. "У "Справедливой России" есть повестка, связанная как раз с поддержкой новых рабочих мест и справедливым распределением общественных благ, что ему даже по функционалу положено, не говоря уже о том, что образование и наука – это наши ключевые приоритеты, так что милости просим", - отметила Клочкова.



Напомним, секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" Александр Табачников сказал, что вопросы о принятии в партию решаются коллегиально, но причин не взять нынешнего врио губернатора в "Единую Россию" он сейчас не видит. При этом пока заявления от Глеба Никитина в НРО не поступало.



Напомним также, что врио губернатора Глебу Никитину, если он будет выдвигаться на выборы губернатора Нижегородской области, которые пройдут в сентябре 2018 года, необходимо будет заручиться поддержкой какой-либо политической партии.



Согласно действующему закону о выборах главы региона, кандидаты на должность губернатора выдвигаются избирательными объединениями. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом лицо, являющееся членом соответствующей политической партии, либо лицо, не являющееся членом соответствующей или иной политической партии.