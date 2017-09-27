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Политика

"Заявление Глеба Никитина о вступлении в "Единую Россию" пока не поступало", - Александр Табачников

29 сентября 2017 15:53  [70] Политика
Александр Табачников

Александр Табачников

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Заявление Глеба Никитина о вступлении в "Единую Россию" пока не поступало", - сказал НИА "Нижний Новгород" секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" Александр Табачников 29 сентября 2017 года.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, назначенный указом президента 26 сентября 2017 года, сейчас не является членом правящей партии.

Отвечая на вопрос о том, не поступило ли заявление от врио губернатора о вступлении в партию, Александр Табачников сказал, что такого заявления не было, но добавил, что намеревается ему этот вопрос задать, когда будет с ним встречаться.

Секретарь НРО партии подчеркнул, что вопрос вступления или невступления в партию – это личное дело каждого. Говоря о том, примет ли "Единая Россия" Никитина, если тот изъявит желание, Александр Табачников напомнил, что такие вопросы решаются коллегиально, но причин не взять нынешнего врио губернатора в "Единую Россию" он сейчас не видит.

"В любом случае региональное отделение "Единой России" будет взаимодействовать с врио губернатора. Наша партия имеет парламентское большинство в Заксобрании Нижегородской области, и мы всегда взаимодействовали с высшим должностным лицом субъекта РФ", - подытожил он.

Напомним, что врио губернатора Глебу Никитину, если он будет выдвигаться на выборы губернатора Нижегородской области, которые пройдут в сентябре 2018 года, необходимо будет заручиться поддержкой какой-либо политической партии.

Согласно действующему закону о выборах главы региона, кандидаты на должность губернатора выдвигаются избирательными объединениями. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом лицо, являющееся членом соответствующей политической партии, либо лицо, не являющееся членом соответствующей или иной политической партии.

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