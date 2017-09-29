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Политика

Десять человек были задержаны на несогласованном митинге Алексея Навального в Нижнем Новгороде 29 сентября

30 сентября 2017 15:45  [86] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Десять человек были задержаны на несогласованном митинге Алексея Навального в Нижнем Новгороде 29 сентября 2017 года.

Как стало известно НИА "Нижний Новгород", на митинге были задержаны Евгений Голигоров, Анна Петкогло, Светлана Лубина, Илья Мясковский, Владимир Кравцов, Дмитрий Калинычев, Никита Павлов, Станислав Дмитриевский, Дмитрий Любомиров, Эдуард Чупров.

По данным на утро 30 сентября, шесть из них отпущены с протоколами о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Еще двое дополнительно получили штрафы за неповиновение требованиям полиции. Трое задержанных были отпущены без составления протокола. Несовершеннолетний Дмитрий Любомиров из Саранска ожидает встречи с родителями.

Напомним, 29 сентября нижегородский штаб Алексея Навального планировал провести митинг на пл. Маркина. Этот митинг администрация Нижнего Новгорода им не согласовала. Полиция и прокуратура предостерегали граждан от участия в нем. Сам Навальный в этот день был задержан в Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии.

В то же время на этой же площадке 29 сентября прошла патриотическая акция и фестиваль "Позитивный Нижний".

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Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественкая

Татьяна Неровня

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