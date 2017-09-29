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Происшествия

Полпредство, облправительство, мэрия и ЗС НО в Нижнем Новгороде эвакуированы по анонимному звонку

02 октября 2017 11:49  [831] Происшествия
Здание аппарата полпреда и правительства Нижегородской области

Здание аппарата полпреда и правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Несколько административных зданий в Нижегородском кремле эвакуированы по анонимному звонку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве 2 октября 2017 года.

Согласно предварительной информации, из-за анонимных звонков об угрозе минирования зданий эвакуированы сотрудники из здания полпредства и правительства Нижегородской области, регионального Законодательного собрания, администрации Нижнего Новгорода. На месте работают экстренные службы.

При этом эвакуированы не все здания в Нижегородском кремле. В частности, Приволжский филиал ГЦСИ "Арсенал" (корп. 6) и избирательная комиссия Нижегородской области (корп. 10) пока работают в штатном режиме. 

Напомним, что администрация Кстовского района эвакуирована из-за сообщения о минировании 2 октября. Также проводится эвакуация нескольких школ.

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Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

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