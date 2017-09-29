Полпредство, облправительство, мэрия и ЗС НО в Нижнем Новгороде эвакуированы по анонимному звонку

Здание аппарата полпреда и правительства Нижегородской области
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Несколько административных зданий в Нижегородском кремле эвакуированы по анонимному звонку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве 2 октября 2017 года.
Согласно предварительной информации, из-за анонимных звонков об угрозе минирования зданий эвакуированы сотрудники из здания полпредства и правительства Нижегородской области, регионального Законодательного собрания, администрации Нижнего Новгорода. На месте работают экстренные службы.
При этом эвакуированы не все здания в Нижегородском кремле. В частности, Приволжский филиал ГЦСИ "Арсенал" (корп. 6) и избирательная комиссия Нижегородской области (корп. 10) пока работают в штатном режиме.
Напомним, что администрация Кстовского района эвакуирована из-за сообщения о минировании 2 октября. Также проводится эвакуация нескольких школ.
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