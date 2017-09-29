Нижегородский сити-менеджер поручил решить проблему с освещением в городе в начале октября 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов поручил решить проблему с освещением в городе в начале октября 2017 года. Об этом он заявил журналистам после оперативного совещания 2 октября 2017 года.



По его словам, "процент горения был снижен в связи со шквалистым ветром". "Очень большой процент обрыва проводов. Нужно время, чтобы восстановить. Пока мы еще не вышли на тот процент горения, который должен быть - 97%. Я дал поручение в течение недели-полутора эту работу завершить", - рассказал Белов.



Глава администрации попросил жителей города обращаться по вопросам освещения в МП "Инженерные сети". "Предприятие рабочее, в этом году закупили оборудование. Должны справляться", - отметил сити-менеджер.



Ранее сообщалось, что нижегородская администрация прорабатывает вопрос модернизации уличного освещения за счет муниципально-частного партнерства (МЧП).