"Теплоэнерго" планирует подать тепло к домам нижегородской УК "Твой дом" в начале октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ОАО "Теплоэнерго" планирует подать тепло к домам нижегородской ООО "УК "Твой дом" в начале октября. Об этом журналистам сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 2 октября 2017 года.



По его словам, по данным на сегодняшний день запущены все 250 котельных, тепло получают 92% многоквартирных жилых домов, все детские сады и школы.



"Есть несколько ТСЖ, которые пока не подали заявки на подключение тепла, но планируют это сделать в ближайшие дни. Есть еще проблемная управляющая компания "Твой дом", обслуживающая порядка 100 домов. На днях "Теплоэнерго" готово подать в них тепло. День-два-три, и мы эти дома тоже запустим", - рассказал Белов.



Ранее сообщалось, что горадминистрация судится с ООО "УК "Твой дом" из-за невыполнения обязательств перед жильцами многоквартирных домов.



Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 26 сентября 2017 года.