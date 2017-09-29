Почти 200 объектов "заминировали" в Нижегородской области 2 октября Происшествия

Почти 200 объектов заминировали в Нижегородской области 2 октября Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 200 объектов "заминировали" в Нижегородской области 2 октября 2017 года. Сегодня, 3 октября, врио губернатора Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с вызовами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, сообщения о "минировании" различных объектов начали поступать вчера утром. Сначала это были школы, затем из-за аналогичных сообщений полностью оцепили Нижегородский кремль. Позже сообщения стали поступать в вузы, торговые центры и другие заведения как в Нижнем Новгороде, так и в Нижегородской области.

Вчера ни органы власти, как города так и области, ни силовики конкретной информации о том, что же это: учения или массовые ложные тревоги, - не давали. В правительстве, когда поступило сообщение о "минировании" их здания, призвали "не поддаваться панике" и добавили, что "ситуация находится под контролем правоохранительных органов", в полиции сообщали, что "ведутся проверки".

Сегодня утром пресс-служба облправительства со ссылкой на Никитина сообщила, что ни одно сообщение о "минировании" не подтвердилось. Всего экстренными службами было отработано 194 объекта – школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт. "В результате было задействовано сотни единиц техники, более двух тысяч человек личного состава ГУВД и других оперативных служб. Работы продолжались всю ночь, - отметил глава региона и добавил: "Это стало очередной проверкой, и выводы мы сделали".

Он также поблагодарил нижегородцев "за понимание и терпение, а сотрудников всех экстренных служб, а также владельцев зданий и руководителей учреждений за оперативную и слаженную работу при эвакуации людей".