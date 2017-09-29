Взрывное устройство в нижегородском аэропорту 2 октября не обнаружено Происшествия

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Эвакуация в нижегородском аэропорту "Стригино" завершена. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе аэропорта 2 октября 2017 года.



Согласно информации, по данным на 15:30 пассажиры и работники аэропорта возвратились в здание, работа учреждения восстановлена в полном объеме. В результате эвакуации были задержаны два рейса, которые должны были проследовать в Киров (авиакомпания "Оренбуржье) и Москву (авиакомпания S7).

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.



Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора, торговый центр "Мега".