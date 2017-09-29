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Происшествия

Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября

02 октября 2017 12:37  [482] Происшествия
Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября

Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль 2 октября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

Входы в кремль перекрыты, туда пускают только автомобили экстренных служб. Сотрудники административных зданий, которые были сегодня эвакуированы, также частично покидают кремль.

В то же время, в городе идет эвакуация еще нескольких зданий, в том числе школ и районных администраций. Аналогичные звонки о минировании поступают и по области. В частности, эвакуирована администрация Кстовского района. В полиции информацию по точному количеству поступивших сегодня звонков пока не дают.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома.

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Татьяна Неровня

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