ИП Сергей Морозов получил право на издание посвященного 150-летию Горького туристского путеводителя по Нижнему Новгороду

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ИП Сергей Морозов получил право на издание туристского путеводителя по Нижнему Новгороду, посвященного 150-летию жизни Горького. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупки 13 ноября 2017 года.
Согласно информации, аукцион признан несостоявшимся, так как была подана лишь одна заявка, которая была признана соответствующей требованиям.
По условиям контракта победитель должен будет подготовить и издать путеводитель в количестве тысячи экземпляров на русском языке и тысячи экземпляров на английском языке. Также подрядчик обязан предоставить заказчику исходные материалы по путеводителю (тексты, фото, карты-схемы и т.д.) на электронном носителе в двух экземплярах, в том числе путеводитель для печати на флеш-носителе в двух экземплярах.
Срок исполнения контракта до 22 декабря 2017 года.
Напомним, что заказчиком проекта выступает министерство культуры Нижегородской области. Сумма контакта составляет 500 тысяч рублей.
СПРАВКА:
Индивидуальный предприниматель Сергей Борисович Морозов зарегистрирован с 2004 года. Основная деятельность: все виды издательской и полиграфической деятельности.
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