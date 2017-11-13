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Культура и отдых

ИП Сергей Морозов получил право на издание посвященного 150-летию Горького туристского путеводителя по Нижнему Новгороду

14 ноября 2017 10:37  [83] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ИП Сергей Морозов получил право на издание туристского путеводителя по Нижнему Новгороду, посвященного 150-летию жизни Горького. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупки 13 ноября 2017 года.

Согласно информации, аукцион признан несостоявшимся, так как была подана лишь одна заявка, которая была признана соответствующей требованиям.

По условиям контракта победитель должен будет подготовить и издать путеводитель в количестве тысячи экземпляров на русском языке и тысячи экземпляров на английском языке. Также подрядчик обязан предоставить заказчику исходные материалы по путеводителю (тексты, фото, карты-схемы и т.д.) на электронном носителе в двух экземплярах, в том числе путеводитель для печати на флеш-носителе в двух экземплярах.

Срок исполнения контракта до 22 декабря 2017 года.

Напомним, что заказчиком проекта выступает министерство культуры Нижегородской области. Сумма контакта составляет 500 тысяч рублей.

СПРАВКА:
Индивидуальный предприниматель Сергей Борисович Морозов зарегистрирован с 2004 года. Основная деятельность: все виды издательской и полиграфической деятельности.

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