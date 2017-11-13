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14 ноября 2017 12:21  [152] Нижегородское "РУМО" оштрафовано на 100 тысяч рублей за хранение конденсаторов с трихлордифенилом
Бизнес

Нижегородское "РУМО" оштрафовано на 100 тысяч рублей за хранение конденсаторов с трихлордифенилом

14 ноября 2017 12:21  [152] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "РУМО" (Нижний Новгород) оштрафовано на 100 тысяч рублей за хранение конденсаторов с нарушением природоохранного законодательства. Об этом пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО сообщило 14 ноября 2017 года.

Согласно информации, в ходе проверки сотрудники Росприроднадзора обнаружили на территории предприятия в Ленинском районе более тысячи непригодных для дальнейшего использования конденсаторов, содержащих трихлордифенил. Конденсаторы использовались для работы печей завода, которые теперь выведены из эксплуатации. Сами конденсаторы с трихлордифенилом относятся к веществам I класса опасности.

Помещение, где хранились конденсаторы, было обесточено, но дыры в кровле пропускали внутрь помещения атмосферные осадки. Часть конденсаторов была разгерметизирована. Кроме того, некоторые из них хранились в горизонтальном или наклонном положении, что недопустимо по природоохранному законодательству и требованиям по обращению с отходами.

По результатам административного расследования общество привлечено к ответственности в виде штрафа.

СПРАВКА:
ОАО "РУМО" производил дизельные двигатели для судов, насосы высокого давления и контейнерные котельные. В 2017 году прокуратура направила 200 исков о взыскании более 5 млн рублей долга по зарплате. В отношении гендиректора "РУМО" Андрея Горшкова в суде рассматривается дело по обвинению в хищении денег и мошенничестве в 2008 – 2012 годах.

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