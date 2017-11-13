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Культура и отдых

Горельеф ОКН "Ленин и нижегородские марксисты" в Нижнем Новгороде остается бесхозным

14 ноября 2017 13:34  [251] Культура и отдых
Горельеф Ленин и нижегородские марксисты нуждается в реставрации

Горельеф Ленин и нижегородские марксисты нуждается в реставрации

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Объект культурного наследия горельеф "Ленин и нижегородские марксисты" на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде остается бесхозным.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в управлении Госохранкультуры области 14 ноября 2017 года, горельеф является объектом культурного наследия регионального значения. При этом объект не учтен ни в одном из реестров собственности и является, согласно нормам действующего законодательства, бесхозяйным.

Собеседник агентства отметил, что в 2012 году по инициативе управления облправительством было направлено в адрес администрации Нижнего Новгорода предложение решить вопрос о включении памятников монументального искусства, являющихся ОКН, в реестр муниципальной собственности.

Как уточняет ведомство, в настоящее время в адрес и.о. главы администрации города Нижнего Новгорода Наталии Казачковой также направлено письмо о необходимости проведения благоустройства монументов и их территорий к о Чемпионату мира по футболу, а также по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных памятников монументального искусства, в том числе горельефа "Ленин и нижегородские марксисты".

Выделение средств по программе "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" на вышеуказанный памятник не запланировано.

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