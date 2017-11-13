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Культура и отдых

"Мемориальное кресло" Максима Горького появится в нижегородском театре драмы в 2018 году

14 ноября 2017 18:45  [158] Культура и отдых
Нижегородский театр драмы

Нижегородский театр драмы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Мемориальное кресло" Максима Горького появится в нижегородском театре драмы в начале 2018 года. Об этом руководитель общественной организации "Союз Рождественской стороны" Александр Сериков сообщил в рамках совещания 14 ноября 2017 года.

По его словам, данная инициатива обсуждалась и была утверждена совместно с министерством культуры Нижегородской области. Она является одной из составляющих празднования 150-летнего юбилея писателя.

"На вопрос, был ли горький в нашем театре дарма ответ однозначный – был! А вот с решением вопроса, где он сидел, поможет директор театра. Занять это место в рамках нашего проекта будет иметь право человек, который внес вклад в изучение наследия Горького, в том числе при работе с подрастающим поколением", - отметил Сериков.

Он также сообщил, что почетному гостю будут вручаться пригласительные билеты на спектакль, а перед началом театрального вечера будет называться имя гостя и его заслуги. Проект начнет свою работу, предварительно, в начале следующего года.

Напомним, что в июне 2017 года нижегородский депкульт обещал запустить первый маршрут проекта "По Руси с Максимом Горьким" осенью 2017 года. Маршрут включает обзорную экскурсию, две тематические экскурсии на выбор и тематическую культурную программу литературно-театральной направленности по четырем городам: Москве, Нижнему Новгороду, Казани и Арзамасу. Общая стоимость реализации проекта составляет 1,9 млн рублей, из которых 1 млн рублей - грант Президента РФ, вторая часть - средства городского бюджета. Первая поездка в рамках данного тура состоялась в сентябре 2017 года. С 2018 года организаторы намерены запустить тур данный тур на постоянной основе.

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