ГУММиД намерен направить более 400 млн рублей на ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ГУММиД намерен направить более 400 млн рублей на ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, на реализацию проекта выделены средства бюджета Нижнего Новгорода на 2017 и 2018 годы, в том числе за счет субсидии из бюджета области на 2017 и 2018 годы.



В рамках контакта подрядчик должен будет выполнить ремонт мостового полотна до верха пролетного строения с заменой гидроизоляции и организацией эффективного поверхностного водоотвода, заменить парапетные ограждения на барьерные, заменить перила и мачты освещения, установить 60 новых световых опор и нанести термопластиковую разметку.



Аукцион состоится 4 декабря 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 408 млн 496 тысяч рублей. Ремонт должен быть выполнен в срок до 25 декабря 2018 года.



Напомним, в конце июня 2017 года министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Герасименко (в ноябре согласован на должность замглавы администрации Нижнего Новгорода) сообщал, что облправительство рассчитывает на начало ремонта Мызинского моста в 2017 году. На тот момент еще было неизвестно, проведения каких именно работ требует объект. Министр, однако, тогда подчеркнул, что нынешнее состояние моста не вызывает серьезных опасений. По его данным, ремонт одной лишь "верхней части" моста может потребовать 300-400 млн рублей.



Напомним также, что 4 ноября 2016 года после капремонта, который длился пять месяцев, открылся Молитовский мост. Движение на мосту перекрывалось полностью, стоимость работ составила 259 млн рублей. В августе-сентябре 2016 года было отремонтировано дорожное покрытие Канавинского моста.