Нижегородская администрация возобновляет проект по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская" Общество

Администрация Нижнего Новгорода возобновляет проект по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская".

Согласно документам на сайте мэрии, 15 ноября 2017 года подписано распоряжение о подготовке документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги и установления красных линий в районе ул. Лесная - ул. Новикова-Прибоя в Ленинском районе.



Департаменту градостроительного развития и архитектуры поручено обеспечить подготовку документации. Сроки в постановлении не указываются.

Напомним, "разрыв" кольцевого движения на этом участке был приостановлен в 2015 году, так как здесь находился гаражный кооператив и теплотрасса.

Андрей Чертков, бывший на тот момент и.о. главы горадминистрации, сообщал в декабре 2015 года, что на снос гаражей в бюджете города не хватало 4 млн рублей. Также он отмечал, что работы по завершению непосредственного строительства дороги планируется передать инвестору, который намерен построить микрорайон в районе ул. Новикова-Прибоя.

Также напомним, что 1 октября 2014 года был открыт проезд по дублеру улицы Новикова-Прибоя, Восточному проезду, который был практически заново построен. Длина новой четырехполосной магистрали составила 1,6 км.

В 2016 году велась реконструкция ул. Монастырка.