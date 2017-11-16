Последние новости рубрики Общество
16 ноября 2017 18:49  [58] Нижегородское правительство намерено передать два участка за театром "Вера" в собственность Нижнего Новгорода
16 ноября 2017 17:54  [76] Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует завершить разработку электронного сервиса "Единое окно" к 21 ноября
16 ноября 2017 17:37  [98] Уголовное дело возбуждено по факту нарушений при строительстве дома в Выксе Нижегородской области
16 ноября 2017 16:47  [93] Чествование ветеранов уголовно-исполнительной системы прошло в Канавинском районе Нижнего Новгорода
16 ноября 2017 16:39  [198] Облправительство сообщило о переводе ряда маршрутов с автостанции "Канавинская" в Нижнем Новгороде с 20 января
16 ноября 2017 16:36  [83] Школьники Выксы Нижегородской области изготовят новогодние подарки для ветеранов
16 ноября 2017 16:24  [181] Нижегородская администрация возобновляет проект по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская"
16 ноября 2017 16:02  [125] Проект "Окские усадьбы" победил в шести номинациях по итогам нижегородского рейтинга коттеджных поселков
16 ноября 2017 15:59  [166] И.о. нижегородского министра ЖКХ не исключил введение режима ЧС в п.Южный из-за холода в домах
16 ноября 2017 15:12  [274] Федерация не заложила средства на IV очередь Южного обхода Нижнего Новгорода в 2018 году
Общество

Нижегородская администрация возобновляет проект по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская"

16 ноября 2017 16:24  [181] Общество

Администрация Нижнего Новгорода возобновляет проект по "разрыву кольца" в районе станции метро "Пролетарская".

Согласно документам на сайте мэрии, 15 ноября 2017 года подписано распоряжение о подготовке документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги и установления красных линий в районе ул. Лесная - ул. Новикова-Прибоя в Ленинском районе.

Департаменту градостроительного развития и архитектуры поручено обеспечить подготовку документации. Сроки в постановлении не указываются.

Напомним, "разрыв" кольцевого движения на этом участке был приостановлен в 2015 году, так как здесь находился гаражный кооператив и теплотрасса.

Андрей Чертков, бывший на тот момент и.о. главы горадминистрации, сообщал в декабре 2015 года, что на снос гаражей в бюджете города не хватало 4 млн рублей. Также он отмечал, что работы по завершению непосредственного строительства дороги планируется передать инвестору, который намерен построить микрорайон в районе ул. Новикова-Прибоя.

Также напомним, что 1 октября 2014 года был открыт проезд по дублеру улицы Новикова-Прибоя, Восточному проезду, который был практически заново построен. Длина новой четырехполосной магистрали составила 1,6 км.

В 2016 году велась реконструкция ул. Монастырка.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph