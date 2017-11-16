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Политика

Алексей Навальный намерен провести митинг в Нижнем Новгороде 25 ноября 2017 года

17 ноября 2017 12:29  [97] Политика
Алексей Навальный

Алексей Навальный

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Оппозиционный политик Алексей Навальный намерен провести митинг в Нижнем Новгороде 25 ноября 2017 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердила координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло 17 ноября.

По ее словам, штаб подавал уведомление о проведении митинга на следующие участки: сквер Победы, парк Победы, парк им. 1 мая и стадион "Водник".

"Администрация Нижнего Новгорода в согласовании митинга на этих площадках отказалась, предложив сквер на ул.Коминтерна. Мы согласились", - рассказала Анна Петкогло.

Митинг запланирован на 17:00 25 ноября.

Напомним, 29 сентября нижегородский штаб Алексея Навального планировал провести митинг на пл. Маркина. Этот митинг администрация Нижнего Новгорода им не согласовала. Полиция и прокуратура предостерегали граждан от участия в нем. Сам Навальный в этот день был задержан в Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии.

В то же время на этой же площадке 29 сентября прошла патриотическая акция и фестиваль "Позитивный Нижний".

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